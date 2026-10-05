От амброзии до рака: Скворцова рассказала, какие вакцины появятся в России

В России готовятся к появлению сразу нескольких новых вакцин — от аллергии на амброзию, менингококковой инфекции и лихорадки денге. Параллельно ФМБА работает над персонализированным препаратом для терапии глиобластомы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова на форуме «Биопром».

Ближе всего к следующему этапу находится разработка против аллергии на амброзию. По словам Скворцовой, препарат уже «на подходе» к регистрации.

При этом первую российскую аллерговакцину «Аллергарда» против реакции на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии зарегистрировали на прошлой неделе. В гражданский оборот она должна поступить уже в октябре.

ФМБА также продолжает работу над препаратами против менингококковой инфекции и лихорадки денге. Последняя разработка уже вышла на этап клинических исследований.

Отдельное направление связано с персонализированными онковакцинами. Ранее агентство представило препарат для терапии колоректального рака, а сейчас занимается разработкой для пациентов с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга. Доклинические испытания этой технологии были завершены ранее в 2026 году.

Ранее Life.ru рассказывал о выходе «Аллергарды» в гражданский оборот. Курс терапии препаратом рассчитан всего на пять подкожных инъекций вместо примерно 30 при традиционной аллерген-специфической иммунотерапии.