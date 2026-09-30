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Опубликовано 30 сентября, 15:01

Минздрав зарегистрировал вакцину «Аллергарда» от аллергии на пыльцу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Аллергарда», предназначенную для профилактики и терапии реакции на пыльцу.

«Минздрав России зарегистрировал аллерговакцину «Аллергарда», предназначенную для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что препарат безвреден для людей — это подтвердили в ходе клинических исследований. Профиль безопасности оценивается как благоприятный.

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Матвей Константинов
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