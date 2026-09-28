В России зарегистрировали первую вакцину от 4 штаммов менингококка «Ментетру»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Министерство здравоохранения России зарегистрировало «Ментетру» — первую отечественную четырёхвалентную вакцину для профилактики менингококковой инфекции. Об этом сообщили в компании-разработчике «Петровакс Фарм». Препарат предназначен для защиты от четырёх самых распространённых и опасных серогрупп (штаммов) A, C, W и Y.
В компании считают, что появление отечественной вакцины создаёт дополнительные возможности для расширения Национального календаря профилактических прививок. В 2025 году «Ментетра» прошла третью фазу клинических исследований в 18 медицинских учреждениях России. По данным производителя, результаты показали сопоставимую с существующими препаратами эффективность, а по отдельным показателям иммунного ответа — более высокие значения.
Менингококковая инфекция опасна быстрым развитием тяжёлых осложнений, особенно у детей.
Параллельно в России готовят ещё одну отечественную разработку против менингококковой инфекции. Ранее Life.ru писал о пятивалентной вакцине «Менговакс B», которую планируют зарегистрировать в 2026 году. Препарат должен защищать от серогрупп A, B, C, W и Y, причём компонент против серогруппы B отличает его от четырёхвалентных вакцин. Позднее специалисты ФМБА уточняли, что все пять компонентов планируется объединить в одном флаконе.
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