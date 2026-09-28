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Опубликовано 28 сентября, 13:16

В России готовят новый этап вакцинации: Прививки от ВПЧ могут начать в 2027 году

Мурашко: Вакцинация от ВПЧ может войти в календарь прививок в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. О таких планах рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Мать и дитя».

По словам главы Минздрава, в начале следующего года предстоит провести необходимые подготовительные процедуры. Первой группой для иммунизации должны стать девочки в возрасте 12–13 лет.

«Я думаю, что во второй половине года мы уже сможем приступить к вакцинации девочек 12-13 лет. Во всяком случае, сейчас мы это прогнозируем», — заявил Мурашко.

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В 2025 году в Госдуме уже выступали за включение вакцинации от ВПЧ в национальный календарь прививок. По словам депутата, наиболее эффективно прививать девочек в 11–12 лет, до начала половой жизни, поскольку это снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний.

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