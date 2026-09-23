Онищенко рассказал, когда вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян

Российская вакцина против вируса папилломы человека может стать доступной бесплатно для граждан, если её включат в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, создание отечественного препарата стало важным этапом для системы здравоохранения и позволит стране меньше зависеть от зарубежных разработок. Ранее в Фонде развития промышленности сообщили, что первая партия российской вакцины от ВПЧ должна поступить в медицинские учреждения уже в конце сентября.

«Создание вакцины против папилломы человека для нас знаковый шаг, поскольку мы обретаем независимость от других стран в этом плане. Это базис для биологической безопасности страны», — отметил Онищенко.

Академик подчеркнул, что после возможного включения препарата в Национальный календарь прививок вакцинация станет бесплатной для россиян. Кроме того, по его словам, закупать вакцину смогут и регионы за счёт собственных средств.

«Конечно, если её включат в Национальный календарь профилактических прививок, она будет бесплатной для граждан. Профилактика ВПЧ — это залог предотвращения онкологических заболеваний в будущем», — заявил Онищенко РИА «Новости».

Вирус папилломы человека считается одной из распространённых инфекций, некоторые его типы связаны с развитием онкологических заболеваний. Профилактическая вакцинация используется для снижения риска заражения опасными штаммами вируса.

Ранее Life.ru писал о предупреждении Геннадия Онищенко о риске появления новой пандемии. Академик отметил, что крупные вспышки инфекций в мире происходят с определённой периодичностью, поэтому системы здравоохранения должны быть готовы к новым угрозам. По его словам, важную роль в профилактике возможных эпидемий играют контроль за инфекциями и вакцинация населения.