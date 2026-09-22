Онищенко объяснил рост числа случаев деменции в России

Чаще сталкиваться с деменцией россияне стали в том числе из-за того, что продолжительность жизни выросла, а врачи получили больше возможностей для выявления когнитивных нарушений. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Изменение статистики, как отметил Онищенко, складывается из двух факторов. Первый связан с диагностикой: нарушения, которые раньше могли оставаться незамеченными, теперь выявляют эффективнее. Второй — с возрастом населения. Чем дольше человек живёт, тем выше вероятность, что со временем организм столкнётся с возрастным изменением со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем, то же самое касается и когнитивной системы. В результате число людей, которые замечают симптомы деменции у себя или близких, может увеличиваться.

При этом академик призвал не воспринимать рост таких случаев как повод для паники. По его словам, важно уделять внимание профилактике заболевания.

Ранее ежегодное исследование выявило, что почти у каждого четвёртого россиянина есть или были родственники с диагностированной деменцией. В 2024 году с деменцией в близком окружении сталкивались 18% опрошенных, в 2025-м — около 21%, а в 2026 году показатель достиг 24%. Слово «деменция» известно большинству россиян: 86% опрошенных слышали о таком состоянии. Но 83% признались, что не понимают, как диагностируют нарушения когнитивных функций, или затруднились ответить.