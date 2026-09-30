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Опубликовано 30 сентября, 14:09

«Агрессивны и опасны»: Гинеколог объяснила важность прививки от ВПЧ для девочек

Врач Ерофеева: Вакцина от ВПЧ поможет снизить смертность от рака шейки матки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вакцинация девочек-подростков против вируса папилломы человека, которая будет включена в национальный календарь прививок по инициативе Life.ru, поможет снизить смертность от рака шейки матки, рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. По её словам, заболевание на ранней стадии может никак не проявляться, а с появлением боли лечение бывает менее эффективным.

«Дело в том, что некоторые штаммы ВПЧ невероятно агрессивны и опасны в большей степени тем, что вызывают рак шейки матки», — пояснила врач.

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Специалист подчеркнула, что прививаться лучше до начала половой жизни, поскольку вирус передаётся половым путём. Если половые контакты уже были, лучше пройти тест на ВПЧ и при отрицательном результате вакцинироваться. При выявленной инфекции она рекомендовала дважды в год посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию, чтобы своевременно обнаружить опасные изменения.

Во многих странах прививают и мальчиков — прежде всего для прерывания цепочки передачи вируса. ВПЧ способен вызывать некоторые виды рака и у мужчин, хотя такие случаи встречаются реже. Прививку можно сделать уже сейчас с использованием зарубежной вакцины, однако её стоимость достаточно высока, отметила собеседница «Москвы 24».

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Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина в беседе с Life.ru предложила включить вакцинацию от ВПЧ в календарь прививок. По её словам, сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко позднее уточнил, что прививки от ВПЧ могут начать в 2027 году.

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Борис Эльфанд
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