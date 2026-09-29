Годы на КОК, роды дома и беременность после 35: Главный репродуктолог Минздрава — о здоровье россиянок

Какие заболевания чаще всего выявляют у российских женщин, насколько опасны домашние роды, влияет ли контрацепция на возможность забеременеть и в каком возрасте начинает заметно снижаться фертильность? Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Чем болеют россиянки

— Какие заболевания у российских женщин сейчас выявляют чаще всего в рамках репродуктивной диспансеризации?

По результатам репродуктивной диспансеризации выявлено, что большинство женщин не имеют заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития, лишь 20% имеют факторы риска развития заболеваний, из которых самыми распространенными были избыточная масса тела/ожирение, курение и заболевания, характеризующиеся повышенным артериальным давлением. Наталия Долгушина Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин

В структуре гинекологической заболеваемости превалировали расстройства менструации, воспалительные болезни женских тазовых органов, лейомиома матки и эндометриоз.

— ВПЧ — не только женская проблема, но у мужчин массового скрининга нет, только по показаниям. На ваш взгляд, важно ли включить в программу ОМС такое же обследование для мужчин? Почему?

Инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска является доказанной причиной развития рака шейки матки (РШМ), который занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний репродуктивной системы женщин, и по сравнению с другими онкологическими заболеваниями репродуктивной системы выявляется в более молодом возрасте. Залогом профилактики развития рака шейки матки является проведение скрининга с последующим своевременным лечением выявленного предрака шейки матки.

Вовремя выявленные патологические процессы позволяют сохранить репродуктивную функцию, избежать развития онкологического заболевания и сохранить жизнь.

В связи с этим с 2026 г. анализ на определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска включен в программу госгарантий и проводится женщинам от 21 до 49 лет в рамках 1-го этапа репродуктивной диспансеризации.

У мужчин ВПЧ высокого онкогенного риска также может быть причиной развития некоторых злокачественных новообразований, но по сравнению с женщинами инфекция у них чаще носит временный характер и реже приводит к развитию онкологических заболеваний.

Мужской фактор бесплодия

— Принято считать, что репродуктивные проблемы — это «женская зона ответственности», и именно женщин обследуют с ног до головы. Но статистика показывает, что мужской фактор бесплодия растет катастрофически. Видите ли вы изменение качества мужского здоровья за последние 10 лет? Не пора ли нам менять протоколы обследования пар, где акцент на мужчину станет базовым, а не второстепенным?

Распространенность бесплодия за последние 10 лет является стабильной. Бесплодие — заболевание, характеризующееся невозможностью достичь клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции вследствие нарушения способности мужчины и женщины к репродукции, т.е. бесплодие является заболеванием пары.

С 2024 года в России стартовала диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет, которую можно пройти бесплатно по ОМС раз в год. Она позволяет выявлять заболевания репродуктивной системы на раннем этапе, факторы риска их развития, а затем провести своевременную терапию и профилактику.

Восстановление после родов: картинка и реальность

— В соцсетях транслируется картинка: через неделю после родов модель уже в купальнике и с идеальным прессом. Это создает у женщин колоссальный психологический комплекс. Какой реальный срок восстановления организма женщины после родов, чтобы не навредить здоровью, и когда на самом деле можно идти в спортзал?

Длительность восстановления после родов у каждой женщины индивидуальна. В послеродовом периоде происходит адаптация женского организма к новым условиям: становление лактации, обратное развитие увеличившейся во время беременности матки. Для быстрейшего восстановления важно правильное питание, соблюдение режима сна и отдыха.

Умеренная физическая активность в послеродовом периоде способствует поддержанию и улучшению состояния сердечно-сосудистой, легочной систем, опорно-двигательного аппарата, снижает риск сопутствующих заболеваний, в комплексе с правильным питанием и полноценным сном повышает иммунитет и сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, снижает риск развития послеродовой депрессии.

— Сегодня много говорят о том, что зумеры более ответственны в вопросах интимного здоровья: они не стесняются требовать результаты анализов, обсуждают статус до контакта. Помогает ли тренд на справки об инфекциях у зумеров реально снизить заболеваемость ЗППП? И к чему приведет такой осознанный подход в долгосрочной перспективе?

Личный выбор в пользу здорового образа жизни и внимательного отношения к своему состоянию, т.е. ответственное отношение к своему здоровью, в том числе репродуктивному, играет ключевую роль в сохранении здоровья у людей любого поколения.

Роды после 35 и контрацепция

— Мы живем в эпоху, когда первого ребенка часто планируют к 35-40 годам. С медицинской точки зрения, насколько сегодня «помолодели» риски? И что современная медицина может предложить такой маме? В каком возрасте лучше всего заморозить яйцеклетки, если материнство пока невозможно?

Известно, что пик фертильности женщины приходится на возраст до 30 лет, после чего начинается её снижение, значительно ускоряющееся после 35 лет (особенно у нерожавших женщин). С увеличением возраста женщины помимо увеличения риска бесплодия также увеличивается риск акушерских и перинатальных осложнений.

Сегодня система здравоохранения последовательно развивается в направлении охраны материнства и детства: модернизируется инфраструктура, внедряются новые медицинские технологии и расширяются возможности диагностики и лечения. Одновременно совершенствуются вспомогательные репродуктивные технологии: ежегодно благодаря им в России рождается более 30 тысяч детей.

Знаковым событием стало включение с 2026 года в программу государственных гарантий преимплантационного генетического тестирования на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Кроме того, объем средств, выделенных на ЭКО в 2026 году, вырос на 14,6%. Таким образом, государство последовательно расширяет доступность и повышает качество медицинской помощи. Вместе с тем важную роль играет и личная ответственность человека — своевременная профилактика и осознанное отношение к своему здоровью.

— Сейчас существует достаточно много видов контрацепции, однако, чаще всего подвержена подобным процедурам именно женщина. Какой, на ваш взгляд, метод безопаснее и эффективнее? На сколько сложнее забеременеть после длительного использования КОК или имплантов?

Рациональная контрацепция как метод планирования семьи играет значимую роль в профилактике нежеланной беременности, а, следовательно, сохранении репродуктивного здоровья женщины. Доказательные данные о негативном влиянии контрацепции на репродуктивную функцию женщины отсутствуют.

При этом стоит отметить, что краеугольным камнем репродуктивных успехов у женщины является возраст. Откладывание беременности «на потом» ассоциировано не только с увеличением риска бесплодия, но также акушерских и перинатальных осложнений.

Что страшнее: домашние роды или эпидуралка

— Сегодня в соцсетях модно проповедовать домашние роды. Как вы относитесь к этой моде? Почему современные женщины стали так массово бояться эпидуральной анестезии?

При родах вне медицинской организации повышается риск акушерских и перинатальных осложнений, в том числе фатальных.

Эпидуральная анестезия — это метод обезболивания, при котором лекарство вводят через специальный катетер в область позвоночника. Она значительно уменьшает боль во время родов, при этом женщина обычно остается в сознании и может участвовать в процессе рождения ребенка. Побочные эффекты, такие как снижение артериального давления, головная боль, зуд или неполное обезболивание, наблюдаются редко.

Решение о применении эпидуральной анестезии принимается совместно с врачом-акушером-гинекологом и врачом-анестезиологом-реаниматологом с учетом состояния женщины и наличия противопоказаний.

Ранее Life.ru рассказывал, почему снижение фертильности может происходить даже у женщин без жалоб и заметных симптомов. Врач отмечала, что регулярный цикл сам по себе не позволяет оценить весь репродуктивный потенциал женщины.