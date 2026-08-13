Блокировка зачатия: Россиянкам назвали оптимальный интервал между беременностями

Женщинам рекомендуется планировать новую беременность не раньше чем через год после предыдущих родов, рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Марзи Абдуллаева. По её словам, слишком короткий интервал не даёт организму полноценно восстановиться и может привести к дефициту необходимых питательных веществ.

Эксперт пояснила в беседе с 360.ru, что во время беременности и грудного вскармливания ребёнок получает необходимые вещества из организма матери. На фоне истощения у женщины могут появиться проблемы с зубами, позвоночником и общим самочувствием, а в некоторых случаях организм способен блокировать возможность зачатия.

Оптимальным минимумом специалист назвала 12–18 месяцев между родами и следующей беременностью. Если пауза составляет меньше года, организм может не успеть восполнить ресурсы, из-за чего последующее вынашивание ребёнка переносится тяжелее. После кесарева сечения врачи советуют выдерживать более длительный интервал — около двух лет.

Ранее Минздрав обновил порядок оказания акушерской и гинекологической помощи. Новые правила подробно описывают подготовку к беременности, наблюдение за будущей матерью и послеродовой период, а также раннее выявление возможных патологий и маршрутизацию пациенток.