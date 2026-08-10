Путин заявил, что беременные женщины склонны к тревожности

Беременность нередко делает женщин более тревожными. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с урбанистами в рамках рабочей поездки в Бурятию.

Разговор зашёл о благоустройстве магаданского парка «Маяк». Заместитель директора Магаданского областного краеведческого музея Артём Ковалёв рассказал главе государства о своей жене, которая ждёт ребёнка, и упомянул, что она стала более беспокойной.

«Женщины все, наверное, в таком положении тревожные», — ответил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ — столицу Республики Бурятия, где проходит выездное заседание профильной комиссии. По словам организаторов, ключевой темой обсуждения стало развитие общественного транспорта, включая модернизацию автопарков, внедрение современных стандартов обслуживания пассажиров и федеральную поддержку региональных перевозчиков. Отмечалось, что важной частью программы должен был стать промышленный пуск нового объекта — Ермаковского горно-обогатительного комбината, в церемонии запуска которого примет участие глава государства.