Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий

Владимир Путин утвердил поправки, дающие право вдовам ветеранов и инвалидов боевых действий бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными методами. Исключение из перечня услуг составляет лишь суррогатное материнство. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Помощь окажут в рамках программы государственных гарантий. Порядок предоставления такой медицинской поддержки в ближайшее время определит профильное министерство.

Рассчитывать на бесплатное ЭКО могут женщины, не вступившие в новый брак после гибели мужа. Реализовать эту возможность разрешено в течение пяти лет с момента утраты супруга.

Обязательным требованием выступает наличие нотариально заверенного согласия покойного на применение его биологического материала. Соответствующий документ должен быть оформлен при жизни мужчины.

Кроме того, наступление беременности должно произойти строго в указанный пятилетний период. Вступление новых правил в силу запланировано на 1 декабря 2026 года.

Напомним, новые нормы вносят изменения в действующий закон «О ветеранах». Для жён погибших бойцов установлены особые условия: они имеют право на ЭКО в течение 5 лет с момента гибели мужа, но при обязательном отсутствии повторного брака. Для запуска протокола потребуется нотариально заверенное согласие, которое супруг оформил при жизни на использование своего биоматериала посмертно, при этом беременность также должна наступить строго в пределах этого пятилетнего периода. Сама процедура оплодотворения будет бесплатной, однако забор и криоконсервация генетического материала будут проводиться за счёт личных средств граждан.