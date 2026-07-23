Госдума ввела бесплатное ЭКО для вдов ветеранов боевых действий

Вдовы ветеранов боевых действий получат право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. Соответствующий закон принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Новые нормы вносят изменения в действующий закон «О ветеранах». Программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи теперь будет включать ЭКО и прочие вспомогательные репродуктивные технологии. Исключение составит лишь суррогатное материнство, которое в перечень льгот не попало.

Воспользоваться процедурой смогут супруги участников и инвалидов боевых действий. Отдельно оговариваются условия для жён погибших военнослужащих. Им предоставляется пятилетний срок с момента гибели мужа, при этом обязательным требованием является отсутствие повторного брака. Для запуска протокола потребуется нотариально заверенное согласие супруга, оформленное им при жизни, на использование своего биологического материала посмертно. Беременность также должна наступить строго в пределах этого пятилетнего периода.

Сама процедура ЭКО станет бесплатной, однако забор и криоконсервация генетического материала будут проводиться за счёт личных средств граждан. Авторы инициативы из числа сенаторов и депутатов подчеркнули, что мера продиктована жизненной необходимостью: многие мужчины уходят в зону боевых действий, не оставив потомства, а в случае их гибели супруги теряют последнюю возможность родить от них ребёнка.

Ранее в Государственную думу внесён законопроект, разрешающий записывать умершего мужчину отцом ребёнка, если тот родился более чем через 300 дней после его смерти с помощью ЭКО. Согласно документу, основанием для внесения записи об отце станут свидетельство о браке либо медицинский документ, подтверждающий использование биологического материала покойного.