В Госдуме предложили разрешить записывать умершего отцом ребёнка при ЭКО

В Госдуму внесён законопроект, который позволит записывать умершего мужчину отцом ребёнка при условии, что тот родился более чем через 300 дней после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Согласно пояснительной записке, если ребёнок рождается с помощью ЭКО, основанием для внесения записи об отце в акт о рождении станут свидетельство о браке либо документ из медицинской организации, подтверждающий использование его биологического материала. Кроме того, признание отцовства возможно на основании нотариально заверенного согласия супруга, которое он дал при жизни.

Законопроект также предлагает дать мужчинам возможность нотариально подтвердить согласие на то, чтобы ребёнок носил выбранные им имя и фамилию, либо позволить матери решать этот вопрос самостоятельно. Авторы инициативы подчёркивают, что принятие поправок позволит таким детям получать меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца.

Ранее в Госдуме предложили распространить трудовые гарантии для беременных женщин на их мужей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» — Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение. Сейчас Трудовой кодекс запрещает работодателю расторгать договор с беременной сотрудницей (за исключением ликвидации фирмы). Парламентарии хотят дополнить эти нормы: предлагается ввести аналогичный запрет на увольнение мужчины в период, когда его супруга ждёт ребёнка.