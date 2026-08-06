Тот случай, когда бёдра лгут: гинеколог развеяла миф о лёгких родах у женщин с формами

Широкие бёдра не гарантируют женщине лёгкие и быстрые роды. По внешней форме фигуры вообще нельзя предсказать, как будет проходить рождение ребёнка, рассказала Life.ru врач-гинеколог Любовь Ерофеева.

По словам специалиста, вместительный таз действительно снижает вероятность явного костного сужения. Однако на течение родов влияет не один параметр, а сочетание особенностей организма матери и ребёнка.

Даже при благоприятной анатомии может возникнуть клиническое несоответствие, если плод крупный или размер и положение его головки затрудняют прохождение через родовые пути. Поэтому прямой связи между шириной бёдер и лёгкостью родов нет.

«Если у вас широкие бёдра, это не значит, что вы родите легко и быстро», — подчеркнула Ерофеева.

Представление о фигуре «песочные часы» как о признаке высокой способности к деторождению врач назвала эволюционным стереотипом. Форма тела сама по себе не определяет вероятность зачатия, течение беременности или исход родов.

Каждая беременность требует индивидуальной оценки врачом: значение имеют размеры и положение ребёнка, течение беременности и состояние женщины. В клинических рекомендациях также учитывается целый комплекс факторов, влияющих на продолжительность и тактику родов.

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