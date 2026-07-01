Мы не уникальны: Почему роды у людей оказались не самыми сложными?

Вы когда-то думали, что роды у людей — самые сложные в животном мире? Новое исследование в журнале Nature Ecology & Evolution показывает, что это не так. Учёные изучили форму таза и размеры головы новорожденных у 29 видов приматов и обнаружили, что человек не уникален в своей «тесноте» при родах.

Оказывается, у некоторых обезьян, лемуров и игрунок соотношение размеров головы младенца и родового канала гораздо критичнее, чем у человека.

Почему же раньше считали иначе? Исследователи объясняют это тем, что учёные прошлого использовали методы, «заточенные» под анатомию человека. Например, они измеряли таз приматов так же, как у людей, и неправильно считали размеры головы, предполагая, что все детёныши рождаются головой вперёд (как это чаще бывает у людей), хотя у многих обезьян это не так.

Выяснилось, что ключевую роль играет размер самого животного. У мелких приматов, таких как саймири (беличья обезьяна) или галаго (толстый лори), рождаются относительно огромные детёныши, а их таз непропорционально узок. Это создаёт более «тугую» посадку, чем у человека. У некоторых видов голова детёныша даже больше, чем отверстие в тазу матери.

Что это значит? Эволюция нашла решения для этой проблемы. Например, многие мелкие обезьяны рожают детёнышей лицом вперёд, что позволяет голове пройти через таз под наименьшим углом. Это снижает риск. А у некоторых видов связки таза во время родов становятся очень эластичными, увеличивая родовой канал на 30% и более.

По словам учёных, вместо одной «человеческой» проблемы известно множество разных эволюционных решений и «акушерских компромиссов» у разных видов. Так что сложные роды — это не человеческая уникальная черта, а распространённое явление в мире приматов, возникшее из-за разных эволюционных «балансов».

Ранее врач-акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что VR-очки во время родов не нужны, так как женщине ничто не должно мешать. По её словам, во время родов важно полностью сосредоточиться на голосах врачей и медперсонала — они помогают правильно дышать и тужиться. Любые отвлекающие факторы только мешают.