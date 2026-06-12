Проблемы с дыханием: Гинеколог выступила против модных родов в VR-очках

В VR-очках во время родов нет необходимости, так как женщине ничто не должно мешать, заявила врач-акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, комментируя новость о внедрении технологии в роддома как немедикаментозного метода обезболивания. По её словам, роды требуют полной концентрации на голосах медперсонала, чьи указания помогают правильно дышать и тужиться.

Эксперт подчеркнула, что VR-очки станут отвлекающим фактором: роженица будет думать об устройстве и как оно давит на лицо. При этом важно понимать, что сильная боль во время схваток — естественный физиологический процесс, современное акушерство имеет необходимые средства для её уменьшения.

«Если у роженицы искривлена носовая перегородка (о чем она может не догадываться), при этом наблюдаются утренние заложенность носа или длительные выделения, ношение VR-очков во время родов способно затруднить дыхание», — предупредила собеседница «Москвы 24».

Ранее в государственных клиниках России стали использовать виртуальную реальность во время родов. Технологию внедряют не ради забавы, а в качестве полноценного терапевтического инструмента.