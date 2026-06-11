Роды в VR-шлеме: Онищенко объяснил, когда технология может помочь или помешать

VR-очки могут облегчить роды при их нормальном течении, но в обязательную часть процесса не войдут. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко РИА «Новости».

По его словам, при обычных физиологических родах технология вряд ли навредит и может частично помочь роженице переключить внимание. Особенно если беременность протекает без осложнений, анатомия и физиология позволяют, а роды не первые.

При этом Онищенко предупредил: если процесс идёт с патологиями или отклонениями, VR-шлем может стать лишним отвлекающим фактором. В таких ситуациях, отметил академик, особенно важен прямой контакт между роженицей, акушеркой и врачом, а сами роды остаются сложным физиологическим процессом.

Ранее сообщалось, что в государственных клиниках России начали использовать виртуальную реальность во время родов как терапевтический инструмент. Роженицам во время схваток показывают успокаивающие картины: море, лес, закат или горы. Видео могут сопровождаться медитациями, дыхательными упражнениями и гипнотерапией, чтобы снизить тревогу и частично приглушить боль.