Дайвинг в родзале: Россиянкам заменяют анестезию виртуальной реальностью с рыбами и медитацией

В государственных клиниках России стали использовать виртуальную реальность во время родов. По информации Baza, технологию внедряют не ради забавы, а в качестве полноценного терапевтического инструмента.

Суть метода заключается в переключении внимания. Во время схваток роженице выдают VR-шлем, в котором транслируются успокаивающие картины: морские просторы, лесные чащи, закатное небо или горные вершины. Изображение часто дополняют голосовые медитации, дыхательные упражнения или сеансы гипнотерапии. Задача — заставить мозг сосредоточиться на ином сенсорном опыте, приглушив ощущение боли и тревоги.

Одним из первопроходцев стал роддом имени Семашко в Томске. Учреждение официально закупило оборудование и предлагает его пациенткам как немедикаментозный способ обезболивания. Особую актуальность методика приобретает для женщин, которым противопоказана эпидуральная анестезия.

Одна из рожениц, Мария Ф., рассказала изданию, что получила гаджет бесплатно в самый разгар болезненных схваток. В шлеме она почувствовала себя аквалангистом, разглядывающим рыб, рифы и скатов. Женщина отметила, что голосовые подсказки и визуальный ряд помогли ей сконцентрироваться на дыхании, а не на страхе перед следующей волной боли. Пользоваться устройством разрешалось без ограничений по времени, но ей хватило тридцати минут.

Впрочем, без нареканий не обошлось. Некоторые пациентки жалуются на физический дискомфорт: гарнитура ощущается тяжёлой и давит на лицо, особенно если носить её долго.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге для восстановления ветеранов СВО начали применять уникальные методики, сочетающие адаптивное самбо и технологии виртуальной реальности. Инклюзивный подход в единоборствах даёт возможность подбирать броски и упражнения строго под физические возможности конкретного бойца, задействуя сильные мышцы и доступные направления движения.