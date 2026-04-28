Грузовой корабль «Прогресс» прибыл на МКС с топливом, водой и VR-очками

Грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 26 апреля в 01:22 мск. Через девять минут аппарат вывели на целевую орбиту.

В рамках 95-й миссии снабжения корабль доставил на станцию около 2,5 тонны полезных грузов. Среди них — 700 кг топлива для дозаправки, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода. Также на борту находится 1348 кг сухих грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 8.

Для научных экспериментов на орбиту отправили оборудование и расходники: VR-очки и приборы для проекта «Виртуал». С их помощью планируют отследить реакции организма, проверить влияние невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и пространственную ориентацию. Дополнительно доставлена аппаратура для исследований «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

Добавим, что «Прогресс» — это автоматический аппарат для обслуживания орбитальных станций. Он не только привозит грузы, но и участвует в корректировке высоты полёта МКС.