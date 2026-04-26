25 апреля, 22:55

«Прогресс МС-34» успешно вышел на орбиту Земли и летит к МКС

Обложка © Роскосмос

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартовал с Байконура к МКС. Прямую трансляцию ведёт «Роскосмос».

Старт корабля «Прогресс МС-34». Видео © Telegram / Роскосмос

Ракета вывела на орбиту аппарат массой около 7,4 тонны. Теперь «Прогресс» держит курс к Международной космической станции. Полёт займёт примерно 49,5 часа. Стыковка с модулем «Звезда» российского сегмента ожидается 28 апреля около 03:01 мск.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — сообщили в «Роскосмосе».

Корабль везёт на МКС более 2,5 тонны грузов. В списке — кислород, топливо, вода и продукты питания. Также экипаж получит оборудование для научных экспериментов. Отдельно доставят новый скафандр для выходов в открытый космос.

«Роскосмос» опубликовал снимок Земли, от которого захватывает дух

Ранее предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил свою миссию. Аппарат отстыковался от Международной космической станции. Корабль работал на станции с сентября 2025 года. «Прогресс МС-32» затопили в Тихом океане в безопасном районе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
