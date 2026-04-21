Грузовой корабль «Прогресс МС-32» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил свою миссию. Он был затоплен в Тихом океане. Об этом сообщили в «Роскосмосе» во вторник, 21 апреля.

Корабль отстыковался от Международной космической станции, где проработал с сентября 2025 года. Затем его свели с орбиты.

«Грузовой корабль «Прогресс МС-32» вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился», – говорится в сообщении госкорпорации.

Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Это штатная процедура для отработавших свой срок космических «грузовиков».

«Прогресс МС-32» доставлял на МКС топливо, воду, кислород, продукты, оборудование и расходные материалы для космонавтов. Свою задачу он выполнил полностью.

