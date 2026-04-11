Глава «Роскосмоса» Баканов: Полёт на Марс грозит людям лучевой болезнью

Полёт на Марс грозит космонавтам лучевой болезнью, на текущем уровне технологического развития эту проблему не решить. Такое заявление сделал глава генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. По его словам, организм человека будет подвергаться воздействию радиационных поясов и тяжёлых заряженных частиц, что скажется на здоровье.

Глава госкорпорации добавил, что Россия отработает свою техологию полёта в дальний ксомос на Луне. Так, в ближайшие годы к спутнику Земли запустят орбитальную станцию, целью которой будет фотографирование спутника.

Кроме того, в нашей стране разрабатываются посадочные аппараты для исследований на поверхности и модули с ядерной энергоустановкой, которая обеспечит энергеией научную аппаратуру.

Ранее Дмитрий Баканов рассказал, что Российская орбитальная станция с 2028 года постепенно начнёт заменять МКС. По словам главы «Роскосмоса», на данный момент она находится на стадии проектирования.