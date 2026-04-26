NASA в восторге от безупречного пуска российской ракеты «Союз-2.1а» к МКС

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-34», успешно стартовала с Байконура. На борту около 2,5 тонн груза, в том числе топливо и провизия для экипажа международной станции. В пресс-службе NASA уже назвали запуск «Союза» идеальным и безупречным.

Запуск «Союза-2.1а». Фото © Telegram / Роскосмос / Иван Тимошенко, Артём Пылаев

«Запуск был безупречным, ступени «Союза» отработали идеально, доставив «Прогресс» на предварительную орбиту», — подчеркнули в американском ведомстве.

Напомним, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартовал с Байконура к МКС в ночь на 26 апреля. Роскосмос в прямом эфире вёл трансляцию запуска, показывая каждый этап работы сотрудников. Сейчас на МКС находятся семь человек, которые ждут груз с Земли. Среди россиян — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Также на станции представители NASA и Европейского космического агентства (ESA).