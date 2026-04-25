Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 00:27

В «Роскосмосе» сообщили о подготовке космонавтов из Южно-Африканской Республики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Arif7871

Госкорпорация «Роскосмос» готова сотрудничать с Южно-Африканской Республикой в подготовке космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации, пишет газета «Известия».

В «Роскосмосе» подтвердили эффективное взаимодействие с зарубежными партнёрами по пилотируемым программам. Сотрудничество с южноафриканской стороной планируют вести на взаимовыгодных условиях.

«Госкорпорация «Роскосмос» эффективно взаимодействует с зарубежными партнёрами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в частности — в области пилотируемых космических программ. Готовы сотрудничать с южноафриканскими партнёрами в части отбора и подготовки кандидатов в космонавты в согласованные сроки и на взаимовыгодных условиях», — отметили в пресс-службе.

Россия уже ведёт космическое сотрудничество с рядом африканских стран. В их числе Алжир, Ангола, Нигерия, Тунис и Египет.

Первое видео на iPhone из космоса: Командир «Артемиды-2» снял завораживающий закат Земли на Луне

Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. Новый сервис запустили к годовщине первого полёта человека в космос. Подать заявку можно было до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляли ряд требований: российское гражданство, возраст до 35 лет, определённые антропометрические данные и высшее образование. Успешным кандидатам предлагали заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов для последующих тренировок и ожидания полёта.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Роскосмос
  • юар
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar