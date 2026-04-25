В «Роскосмосе» сообщили о подготовке космонавтов из Южно-Африканской Республики

Госкорпорация «Роскосмос» готова сотрудничать с Южно-Африканской Республикой в подготовке космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации, пишет газета «Известия».

В «Роскосмосе» подтвердили эффективное взаимодействие с зарубежными партнёрами по пилотируемым программам. Сотрудничество с южноафриканской стороной планируют вести на взаимовыгодных условиях.

«Госкорпорация «Роскосмос» эффективно взаимодействует с зарубежными партнёрами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в частности — в области пилотируемых космических программ. Готовы сотрудничать с южноафриканскими партнёрами в части отбора и подготовки кандидатов в космонавты в согласованные сроки и на взаимовыгодных условиях», — отметили в пресс-службе.

Россия уже ведёт космическое сотрудничество с рядом африканских стран. В их числе Алжир, Ангола, Нигерия, Тунис и Египет.

Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. Новый сервис запустили к годовщине первого полёта человека в космос. Подать заявку можно было до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляли ряд требований: российское гражданство, возраст до 35 лет, определённые антропометрические данные и высшее образование. Успешным кандидатам предлагали заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов для последующих тренировок и ожидания полёта.