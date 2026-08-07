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7 августа, 03:36

Минздрав обновил порядок оказания помощи беременным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kristina Igumnova26

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kristina Igumnova26

В России изменился порядок медицинской помощи беременным – новые правила охватывают весь путь женщины от подготовки к зачатию до восстановления после родов. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

По её словам, ведомство полностью пересмотрело подход к акушерской и гинекологической помощи. Документ уже вступил в силу, поэтому врачи и медицинские учреждения начали работать по обновлённым требованиям.

«Мы полностью перезагрузили подход к оказанию акушерской помощи и выпустили наш новый порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология», – рассказала Котова.

Новые нормы подробно описывают подготовку к беременности, наблюдение за будущей матерью и действия специалистов на разных сроках. Отдельное внимание уделено раннему выявлению патологий и выбору дальнейшей тактики лечения.

Также порядок определяет маршрутизацию пациенток – в каких случаях и в какое учреждение женщину должны направить с учётом её состояния и возможных рисков.

Изменения затронули и послеродовой период. Теперь в документе отдельно прописано сопровождение женщин после рождения ребёнка и дальнейшее наблюдение за их здоровьем.

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Ранее Life.ru писал, что Минздрав предложил добавить в личные медицинские книжки сведения о поле и гражданстве владельца. Сейчас в документе указывают основные персональные данные, результаты осмотров, информацию о прививках и перенесённых инфекциях. Медкнижка необходима сотрудникам сфер, связанных с продуктами, водой и постоянным контактом с людьми.

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Юния Ларсон
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