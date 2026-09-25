Поставить материнство на паузу: Что важно учитывать при заморозке яйцеклеток

Криоконсервация ооцитов позволяет сохранить яйцеклетки и использовать их спустя годы, однако сама процедура не гарантирует наступления беременности. Об особенностях технологии и случаях, когда она может иметь смысл, рассказала Life.ru главный врач 2-го клинического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Людмила Григоренко.

Современная медицина научилась делать то, что еще недавно казалось фантастикой: замораживать яйцеклетки и использовать их спустя годы. Поэтому криоконсервацию ооцитов иногда называют способом «поставить репродуктивные планы на паузу». Людмила Григоренко Главный врач 2-го клинического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

При этом, по словам врача, считать такую процедуру полноценной «заморозкой фертильности» нельзя. Сохранить яйцеклетки действительно возможно, однако их использование в будущем не гарантирует наступления беременности.

Главная особенность ооцитов заключается в том, что с возрастом меняются не только их количество, но и качество. Криоконсервация позволяет сохранить клетки в том возрасте, в котором они были получены. Однако это не означает, что каждая замороженная яйцеклетка в дальнейшем даст эмбрион и приведёт к беременности.

С возрастом снижается овариальный резерв, а вероятность хромосомных нарушений в яйцеклетках увеличивается. Поэтому потенциально сохранить имеет смысл именно более молодые ооциты.

При этом универсального возраста, когда всем женщинам необходимо задуматься о криоконсервации, не существует. Решение зависит от репродуктивных планов, возраста, состояния яичников, медицинских показаний и других факторов.

Например, о заморозке яйцеклеток могут задуматься женщины, которые пока не планируют беременность, но предполагают, что захотят иметь детей позже. Особенно актуальным этот вопрос может быть для пациенток, которым предстоит лечение, способное повредить яичники, в том числе некоторые виды противоопухолевой терапии.

Перед процедурой женщина проходит обследование. При необходимости ей назначают гормональную стимуляцию яичников, цель которой — получить несколько зрелых яйцеклеток. Затем клетки извлекают и подвергают криоконсервации.

При этом распространённое представление о том, что одна замороженная яйцеклетка равна одной будущей беременности, ошибочно. Не каждая клетка переживает все этапы, не каждая оплодотворяется, не каждый полученный эмбрион развивается до стадии, подходящей для переноса, и не каждый перенос заканчивается беременностью.

«Количество яйцеклеток имеет значение, но нельзя назвать одну универсальную цифру, которая гарантировала бы рождение ребенка. Чем моложе женщина на момент заморозки, тем в среднем выше репродуктивный потенциал полученных ооцитов, однако индивидуальный прогноз зависит от конкретной ситуации», — пояснила Григоренко.

Замороженные яйцеклетки также не защищают женщину от всех рисков, связанных с будущей беременностью. Если зачатие произойдёт значительно позже, возраст самой женщины по-прежнему будет иметь значение для её здоровья и течения беременности.

Поэтому криоконсервацию не стоит воспринимать как «страховку от возраста». Скорее, это возможность сохранить репродуктивный материал на более раннем этапе жизни и потенциально использовать его в будущем.

Специалист также советует не принимать решение только под влиянием рекламы или страха. Если женщина рассматривает заморозку яйцеклеток, имеет смысл обсудить с репродуктологом индивидуальный прогноз, включая овариальный резерв, возраст, предполагаемые сроки отсрочки беременности и возможные альтернативы.

«Не менее важно не принимать решение только под влиянием рекламы или страха. Если женщина рассматривает заморозку яйцеклеток, имеет смысл обсудить с репродуктологом ее индивидуальный прогноз: овариальный резерв, возраст, предполагаемые сроки отсрочки беременности и возможные альтернативы», — отметила Григоренко.

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