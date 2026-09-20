Гинеколог раскрыла правду о самом спорном женском совете «родишь — пройдёт»

Фразу «родишь — пройдёт» нельзя воспринимать как универсальный способ избавиться от болезненных менструаций. Беременность действительно может на время ослабить проявления эндометриоза у некоторых женщин, но болезнь способна вернуться после восстановления цикла, рассказала «Газете.Ru» гинеколог Юсуповской больницы Анастасия Ласкевич.

Во время беременности менструации прекращаются, а гормональная среда существенно меняется. На этом фоне активность эндометриоидных очагов и связанные с ними боли у части пациенток могут уменьшиться.

Период облегчения иногда продолжается и во время грудного вскармливания. Высокий уровень пролактина способен подавлять овуляцию, из-за чего менструальный цикл восстанавливается не сразу.

Однако такой эффект не означает излечения. После окончания лактации и возвращения обычного цикла симптомы эндометриоза могут появиться вновь.

Кроме того, боль во время месячных далеко не всегда связана именно с этим заболеванием. Её причиной могут быть и другие состояния, поэтому совет забеременеть вместо обследования способен лишь отсрочить постановку диагноза.

«Фраза «родишь — пройдёт» не учитывает многообразие причин болезненных менструаций», — подчеркнула Ласкевич. По её словам, тактика должна подбираться индивидуально после установления причины боли.

Эндометриоз остаётся одним из распространённых гинекологических заболеваний: ранее Life.ru рассказывал, что с ним сталкивается примерно каждая десятая женщина, а болезненные месячные могут быть одним из его признаков. Врачи уже предупреждали, что терпеть такие симптомы и рассчитывать, что после беременности проблема исчезнет сама, не стоит. Кроме эндометриоза, сильная боль во время менструации может сопровождать миому, воспалительные заболевания и другие патологии, поэтому при регулярных выраженных симптомах требуется обследование.