«Возраст не защищает»: Гинеколог объяснила, почему беременность возможна и при менопаузе

Беременность может наступить и после появления первых признаков менопаузы, пока у женщины сохраняется овуляция. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог и хирург Сабина Ханмирзоева.

По словам врача, с возрастом фертильность постепенно снижается, но не исчезает сразу. Поэтому нерегулярный цикл и приближение менопаузы нельзя считать надёжной защитой от нежелательной беременности.

Ханмирзоева отметила, что женщинам после 40 лет, которые не планируют ребёнка, по-прежнему необходимо использовать контрацепцию. Подбирать конкретный метод следует с врачом с учётом состояния здоровья.

При выборе специалист оценивает артериальное давление, курение, наличие мигрени, вес и сосудистые риски. В зависимости от этих факторов могут применяться внутриматочные системы, медьсодержащие спирали, прогестиновые препараты и другие методы.

Комбинированные контрацептивы с эстрогеном подходят не всем. При некоторых заболеваниях и факторах риска они противопоказаны, однако сам по себе возраст здоровой женщины не означает автоматическую необходимость отказаться от таких препаратов.

Отдельно врач обратила внимание на гормональные внутриматочные системы. После 40 лет они могут не только предотвращать беременность, но и уменьшать объём менструальных кровотечений и выраженность боли.

Менопаузой обычно считают отсутствие менструации на протяжении 12 месяцев подряд. Но при использовании гормональной контрацепции кровотечения могут измениться или полностью прекратиться, поэтому по одному только циклу определить наступление естественной менопаузы бывает сложно.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях будущим родителям особенно важно обратиться к генетику ещё до наступления беременности. Врач назвала среди поводов наследственные заболевания в семье, повторные выкидыши или замершие беременности, близкородственный брак, возрастные риски и неудачные попытки ЭКО. По её словам, консультация позволяет оценить вероятность генетических нарушений и понять, нужны ли дополнительные исследования.