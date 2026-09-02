В России хотят добавить телефоны доверия на тесты на беременность

Представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров поддержали идею размещать на тестах на беременность телефоны доверия и информацию о мерах поддержки для будущих мам. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По её словам, предложение обсудили с представителями Минздрава России, Росздравнадзора и отечественных производителей медицинской продукции.

«Информацию о поддержке будущих мам, телефоны доверия договорились размещать на тестах на беременность. На встрече с представителями Минздрава РФ, Росздравнадзора, отечественными производителями медицинских товаров было поддержано наше предложение о расширении информирования будущих мам о различных мерах поддержки», — написала Кузнецова в своём канале в «Максе».

Депутат отметила, что такая информация может быть особенно полезна женщинам, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией и нуждаются в консультации или помощи.

По словам Кузнецовой, обращение на горячую линию позволит получить ответы на вопросы, связаться со специалистами и при необходимости подключить профильные организации.

В дальнейшем инициативу планируют распространить и на лекарственные препараты. Сейчас прорабатываются возможные законодательные и нормативные изменения.

Ранее стало известно, какие пособия по беременности и родам положены россиянкам в 2026 году. Максимальная выплата может достигать почти 956 тысяч рублей. При осложнённой одноплодной беременности максимальная сумма достигает 1,065 миллиона рублей. Если будущая мать ждёт двух или трёх детей — до 1,324 миллиона рублей. За пять лет пособие увеличилось в 2,8 раза.