«Минус почти 12%»: Матвиенко рассказала о резком снижении числа абортов в России

Количество абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что также радует — устойчиво в последние два года идёт снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов», — сказал она.

Глава Совета Федерации отметила, что одним из наиболее заметных результатов стала ситуация в Вологодской области. Там количество таких процедур снизилось на 45%. Матвиенко связала эти изменения в том числе с мерами, которые реализуют региональные власти.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что среди молодых россиян постепенно меняется отношение к совмещению образования и семейной жизни. По её словам, прежний стереотип о несовместимости учёбы, брака и рождения детей теряет актуальность.