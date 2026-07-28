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28 июля, 12:55

«Минус почти 12%»: Матвиенко рассказала о резком снижении числа абортов в России

Матвиенко заявила о снижении числа абортов в России почти на 12%

Обложка © ТАСС/Казаков Александр

Обложка © ТАСС/Казаков Александр

Количество абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что также радует — устойчиво в последние два года идёт снижение количества абортов. Более чем на 11, почти 12% за два года снизилось число абортов», — сказал она.

Глава Совета Федерации отметила, что одним из наиболее заметных результатов стала ситуация в Вологодской области. Там количество таких процедур снизилось на 45%. Матвиенко связала эти изменения в том числе с мерами, которые реализуют региональные власти.

Матвиенко считает оптимальным возраст молодёжи до 35 лет
Матвиенко считает оптимальным возраст молодёжи до 35 лет

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что среди молодых россиян постепенно меняется отношение к совмещению образования и семейной жизни. По её словам, прежний стереотип о несовместимости учёбы, брака и рождения детей теряет актуальность.

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Милена Скрипальщикова
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