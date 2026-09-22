«Не закат, а середина биографии»: Почему женщины решаются на материнство после 40 лет

Решение родить после 40 лет часто связано с появлением подходящего партнёра, финансовой стабильности и внутренней готовности. Об этом психолог Татьяна Чернева рассказала «Вечерней Москве».

«Современная женщина в 40 или 45 лет может находиться не на закате, а в середине взрослой биографии», — подчеркнула специалист.

По её словам, жизненный опыт может помочь спокойнее относиться к детским ошибкам и конфликтам. Однако возраст сам по себе не гарантирует зрелости. Ребёнок не должен становиться способом удержать партнёра, избавиться от одиночества или исправить прошлое.

Важно заранее оценить и свои возможности: хватит ли здоровья, сил, денег и помощи близких на воспитание. Социолог Максим Страхов добавил, что преимущества позднего родительства связаны прежде всего с устойчивостью семьи, а не с возрастом матери.

Ранее генетик назвала поводы оценить риски ещё до беременности. Среди них — возраст будущих родителей, наследственные заболевания в семье и повторные потери беременности.