Без боли и симптомов: Почему женщина может не заметить снижение фертильности

Снижение фертильности может происходить даже у женщины, которая хорошо себя чувствует и не замечает проблем со здоровьем. Об этом NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Юлия Кирикова.

По словам врача, распространённая ошибка — считать регулярный менструальный цикл надёжным показателем способности к зачатию. Стабильные месячные свидетельствуют о работе репродуктивной системы, но не позволяют оценить все факторы, влияющие на фертильность.

С возрастом постепенно уменьшается овариальный резерв — запас яйцеклеток в яичниках. При этом женщина может не чувствовать никаких изменений: цикл остаётся привычным, боли и другие тревожные признаки отсутствуют.

На состояние репродуктивной системы также могут влиять эндометриоз, перенесённые операции, курение и некоторые аутоиммунные заболевания. Значение имеет и наследственность — например, случаи ранней менопаузы у близких родственниц.

Отдельно Кирикова упомянула лечение онкологических заболеваний. По её словам, химио- и лучевая терапия в определённых случаях способны негативно воздействовать на репродуктивную функцию.

В июне репродуктолог Ирина Монахова рассказала Life.ru, что снижение овариального резерва всё чаще выявляют уже у женщин 30–35 лет. Если раньше подобные изменения чаще связывали с возрастом после 40 лет, то теперь специалисты сталкиваются с ними значительно раньше.