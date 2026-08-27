Беременность после 35 лет: Что важно знать о здоровье, рисках и преимуществах

Возраст сам по себе не является приговором для деторождения. Беременность после 35 лет и даже позже вполне может завершиться рождением здорового малыша, если женщина сохранила хорошее здоровье, не имеет тяжёлых хронических заболеваний и ответственно подходит к планированию беременности. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, врач репродуктолог Любовь Ефремова.

В современном мире рождение детей всё чаще откладывается на более поздний возраст. Сегодня уже никого не удивляют женщины, которые впервые становятся мамами после 35 лет. Это отражает общемировую тенденцию. В большинстве европейских стран средний возраст женщины при рождении первого ребёнка составляет 30–31 год. Любовь Ефремова Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, врач репродуктолог

По словам эксперта, в Италии, Испании и Швейцарии этот показатель превышает 31 год. В России средний возраст рождения первого ребёнка за последние два десятилетия также значительно увеличился и сегодня составляет около 29 лет, тогда как ещё в начале 2000-х он составлял 24–25 лет. Всё больше россиянок становятся мамами впервые после 35 лет.

Современная медицина с пониманием относится к этим социальным изменениям и готова поддерживать материнство практически в любом возрасте. Однако важно помнить, что возрастные изменения происходят даже у совершенно здорового человека. После 35 лет постепенно меняются функции сердечно-сосудистой системы, обмен веществ, гормональный фон, снижается овариальный резерв. Поэтому к беременности в зрелом возрасте следует относиться особенно осознанно, подчёркивает гинеколог.

Именно тщательная подготовка к беременности, оценка индивидуальных рисков, своевременное обследование обоих будущих родителей и сотрудничество с врачом акушером-гинекологом становятся залогом благополучного течения беременности и рождения здорового ребёнка.

При этом важно понимать, что возраст влияет не только на течение беременности, но и на способность к зачатию. Количество яйцеклеток у женщины закладывается ещё до рождения и с возрастом постепенно уменьшается. После 35 лет этот процесс ускоряется, а после 40 лет вероятность наступления беременности заметно снижается. Именно поэтому откладывать рождение детей можно только понимая особенности репродуктивной функции и своевременно оценивая свой овариальный резерв.

У позднего материнства есть и свои несомненные преимущества. Как правило, беременность после 35 лет становится хорошо обдуманным и желанным решением. К этому возрасту многие женщины уже получили образование, состоялись в профессии, решили финансовые и жилищные вопросы, обрели жизненный опыт и эмоциональную устойчивость.

«Очень часто мои пациентки, решившиеся на повторные роды в зрелом возрасте, имея уже взрослых или подросших детей, признаются: в молодости они были настолько заняты учёбой, карьерой, бытовыми заботами, что не заметили, как выросли их дети. Теперь они хотят прожить материнство иначе: более осознанно, спокойно, наслаждаясь каждым днём рядом с малышом», — отметила Ефремова.

Сегодня врачи все чаще говорят не столько о паспортном, сколько о биологическом возрасте женщины. У одной пациентки в 39 лет могут быть прекрасное здоровье, хороший овариальный резерв и высокие шансы на наступление беременности, тогда как у другой уже в 32–33 года репродуктивный потенциал может оказаться значительно снижен. Поэтому ориентироваться следует не только на дату рождения, но и на результаты медицинского обследования.

Возраст после 35 лет нельзя рассматривать как противопоказание к беременности. Скорее, это период, когда особенно важны грамотное планирование, внимательное отношение к своему здоровью и профессиональное сопровождение врача. Современные возможности медицины позволяют многим женщинам успешно реализовать мечту о материнстве даже в зрелом возрасте.

Ранее акушер-гинеколог Марзи Абдуллаева рассказала, что женщинам рекомендуется планировать новую беременность не раньше чем через год после предыдущих родов. По её словам, слишком короткий интервал не даёт организму полноценно восстановиться и может привести к дефициту необходимых питательных веществ. Во время беременности и грудного вскармливания ребёнок получает необходимые вещества из организма матери. На фоне истощения у женщины могут появиться проблемы с зубами, позвоночником и общим самочувствием, а в некоторых случаях организм способен блокировать возможность зачатия.