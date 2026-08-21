Не такая уж безобидная трава: Беременных предупредили о смертельной опасности зверобоя

Зверобой способен серьёзно влиять на действие лекарств, а во время беременности принимать его внутрь не рекомендуется. Об этом рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Главная опасность растения связана с его воздействием на ферменты печени. Из-за этого некоторые препараты быстрее выводятся из организма и могут работать слабее, чем предполагает назначенная врачом схема.

«При его неправильном употреблении возможны опасные для жизни и здоровья последствия. Зверобой усиливает работу печёночных ферментов, за счёт этого происходит более быстрое разрушение лекарственных препаратов, метаболизирующихся в ней», — пояснил Калинчев «Абзацу».

Отдельно специалист предостерёг беременных и кормящих женщин. По его словам, во время беременности растение может повышать тонус матки и создавать риск неблагоприятных последствий. В инструкциях к ряду препаратов зверобоя приём внутрь в этот период также указан среди противопоказаний.

Осторожность нужна и людям, которые принимают другие лекарства. Зверобой способен взаимодействовать с антидепрессантами, антикоагулянтами и некоторыми сердечными препаратами. В частности, сочетание с отдельными антидепрессантами может привести к опасному повышению уровня серотонина.

Данные о влиянии растения на беременность пока ограничены. В немецком исследовании 2021 года специалисты изучили 496 случаев его применения: около 11% беременностей закончились не живорождением. Однако сами авторы подчеркнули, что эти результаты не доказывают причинную связь и требуют дальнейшей проверки.

Ранее Life.ru предупреждал, что зверобой способен менять действие целого ряда лекарств. Его не рекомендуют без консультации сочетать с антидепрессантами, противозачаточными средствами, препаратами для сердца и антикоагулянтами. Поэтому даже привычные лекарственные травы не стоит считать полностью безопасной альтернативой медикаментам.