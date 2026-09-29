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Опубликовано 29 сентября, 04:00

Каждая пятая — в группе риска: Главный репродуктолог Минздрава назвала угрозы женскому здоровью

Долгушина: У 20% россиянок выявили факторы риска репродуктивных заболеваний

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У 20% россиянок по результатам репродуктивной диспансеризации выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

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Наиболее распространёнными факторами риска, по её словам, оказались избыточная масса тела и ожирение, курение, а также заболевания, сопровождающиеся повышенным артериальным давлением.

При этом среди выявляемых гинекологических заболеваний чаще всего встречаются расстройства менструации, воспалительные заболевания органов малого таза, лейомиома матки и эндометриоз.

Долгушина подчеркнула, что большинство женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию, заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития не имеют.

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Полное интервью с Наталией Долгушиной читайте на Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о расширении обследований по ОМС в 2026 году, в том числе о включении анализа на ВПЧ в программу репродуктивной диспансеризации.

Больше новостей о женском здоровье — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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