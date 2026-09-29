Каждая пятая — в группе риска: Главный репродуктолог Минздрава назвала угрозы женскому здоровью

У 20% россиянок по результатам репродуктивной диспансеризации выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Наиболее распространёнными факторами риска, по её словам, оказались избыточная масса тела и ожирение, курение, а также заболевания, сопровождающиеся повышенным артериальным давлением.

При этом среди выявляемых гинекологических заболеваний чаще всего встречаются расстройства менструации, воспалительные заболевания органов малого таза, лейомиома матки и эндометриоз.

Долгушина подчеркнула, что большинство женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию, заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития не имеют.