«Это цирк»: В России призвали запретить ЭКО после 50 лет после истории с родившей в 60 учёной
Гинеколог Елисеева сочла цирком роды в 60 лет и призвала запрещать ЭКО с 50
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratchat
Врач акушер-гинеколог Марина Елисеева резко раскритиковала моду на поздние роды и назвала «цирком» случай москвички, родившей в 60 лет. По словам специалиста, государству пора законодательно ограничить возраст для ЭКО, чтобы не допускать таких случаев в будущем. Об этом заявила врач в беседе с Life.ru.
В 60 лет она сама не могла забеременеть. Если рассматривать это с человеческой точки зрения, не как врача, а как достижение, то, на мой взгляд, это цирк. Доктор, который делал программу ЭКО пациентке в 60 лет с опухолями, должен понимать, что мы получаем «продукт» — это не бублик, который испёк, он не понравился, и ты его выбросил. Это ребёнок.
Гинеколог подчеркнула, что у репродуктологов нет права отказать возрастной пациентке, даже если она против медицинских показаний.
Если бы законодательно запретили перенос эмбрионов после 50 лет, нам стало бы жить легче. Сейчас мы не можем отказать. Придёт ко мне женщина в 60 лет и скажет: «Я хочу». У меня нет права ей отказать.
Врач напомнила и о социальных последствиях: ребёнок, рождённый от пожилых родителей, рискует остаться сиротой или стать объектом насмешек сверстников. Она привела в пример пациентку, родившую в 45 лет, чья дочь спустя годы просила мать не подходить близко к школе, чтобы одноклассники не принимали её за бабушку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 60-летняя учёная из РУДН родила третьего ребёнка, несмотря на доброкачественную опухоль. Она сохранила яйцеклетки ещё в 2010 году и спустя 15 лет обратилась за помощью к репродуктологам. Роды прошли на 38-й неделе путём кесарева сечения, во время которого врачи также удалили новообразование.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru