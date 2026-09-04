«Это цирк»: В России призвали запретить ЭКО после 50 лет после истории с родившей в 60 учёной

В 60 лет она сама не могла забеременеть. Если рассматривать это с человеческой точки зрения, не как врача, а как достижение, то, на мой взгляд, это цирк. Доктор, который делал программу ЭКО пациентке в 60 лет с опухолями, должен понимать, что мы получаем «продукт» — это не бублик, который испёк, он не понравился, и ты его выбросил. Это ребёнок.