Мать шестерых детей украла чужого ребёнка, потому что не могла родить седьмого

В Индии мать шестерых дочерей похитила трёхлетнего мальчика из больницы в Дели, поскольку хотела воспитать сына. Ребёнка удалось найти более чем в тысяче километров от столицы — в штате Бихар.

Мальчик пропал 27 августа из больницы Guru Gobind Singh Hospital на западе Дели. В тот момент его мать отошла за лекарствами, а ребёнок находился рядом и играл.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и увидели женщину, которая уносила мальчика. По этим кадрам и другим данным правоохранители восстановили её маршрут и вышли на 31-летнюю Чунари Деви.

Выяснилось, что после похищения она уехала из Дели в Бихар. Полицейским пришлось проследовать за ней более тысячи километров, прежде чем ребёнка обнаружили в деревне Аснаха округа Мунгер.

На допросе женщина заявила, что уже воспитывает шестерых дочерей, но хотела сына. По её словам, медицинские проблемы не позволяли ей родить ещё одного ребёнка, поэтому она решила похитить мальчика и растить его как собственного.

Ребёнка вернули семье целым и невредимым. В отношении женщины продолжается расследование.

А в конце августа Life.ru рассказывал о похищении пятилетней девочки в Дагестане: по версии следствия, мужчина забрал ребёнка из дома из-за личного конфликта с её матерью, а при задержании угрожал девочке. Ребёнка удалось освободить.