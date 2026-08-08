Женщина украла четырёхлетнего ребёнка у бабушки и дедушки в парке в Кисловодске

Четырёхлетнего мальчика средь бела дня увела незнакомая женщина из курортного парка в Кисловодске. Ребёнка удалось найти только через несколько кварталов, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на его мать Маргариту.

В тот момент мальчик гулял с бабушкой и дедушкой. По словам матери, незнакомка внезапно схватила его и скрылась в толпе. Родные сразу начали поиски и объявили о пропаже через громкоговоритель. В итоге камеры наблюдения зафиксировали женщину с плачущим ребёнком. Позднее она объяснила свои действия тем, что якобы пыталась спасти мальчика с проезжей части.

Мать ребёнка эту версию отвергает. Она утверждает, что рядом с местом исчезновения дороги не было, а сына увели слишком далеко от парка. Женщина также рассказала о группе молодых людей, которые во время поисков якобы пытались убедить бабушку не волноваться.

По данным телеканала, личность женщины установили, однако на момент публикации её не задержали. Информация о возможных уголовных делах в её отношении приводится со слов матери мальчика; официального подтверждения этим сведениям в исходнике нет.

Ранее в Воронежской области произошёл похожий случай: пьяные мужчина и женщина силой посадили в машину 11-летнего мальчика с пляжа в Лисках. Полицейские нашли ребёнка примерно через час в квартире подозреваемых. После оказания психологической помощи его передали родителям.