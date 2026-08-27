Хотел отомстить матери: В Дагестане мужчина похитил 5-летнюю девочку и пытался её убить

В Дагестане завели уголовное дело на 59-летнего местного жителя, которого подозревают в похищении маленькой девочки и попытке её убийства. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» следственного управления СК России по республике.

По данным следствия, всё произошло 25 августа 2026 года в селе Цлак Хивского района. Мужчина, у которого были личные счёты, угрозами забрал ребёнка из дома и увёз на машине в неизвестном направлении.

На следующий день полицейские нашли автомобиль в лесу на краю села Цмур Сулейман-Стальского района. Внутри находились подозреваемый и похищенная девочка.

Когда стражи порядка попытались задержать мужчину и вызволить ребёнка, тот начал сопротивляться и кричать, что убьёт девочку. Полиции удалось справиться с ним и освободить пострадавшую. При этом двое сотрудников получили травмы.

По данным телеграм-канала Mash Gor, похищенной девочке всего пять лет. Сам мужчина испытывал симпатию к её матери, но был отвергнут. Предварительно, это и стало мотивом кражи ребёнка.

Ранее в Кузбассе суд на два месяца отправил в СИЗО мужчину, которого подозревают в похищении пятилетнего мальчика в Новокузнецке. Ребёнок пропал во дворе своего дома в понедельник, но уже на следующий день его нашли живым и невредимым. По статье о похищении несовершеннолетнего задержанному предъявили обвинение, под стражей он останется почти до конца октября.