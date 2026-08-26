Суд отправил в СИЗО похитителя пятилетнего мальчика из Новокузнецка

В Кузбассе суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в похищении пятилетнего ребёнка в Новокузнецке. Мальчик пропал в понедельник во дворе своего дома, но уже на следующий день был обнаружен живым и здоровым в ходе поисковой операции. Как сообщили в региональном управлении СК, задержанному предъявлено обвинение по статье о похищении несовершеннолетнего. Под стражей он пробудет почти до конца октября.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября 2026 года», — уточнили в СК.

Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося: опрашиваются свидетели, проводится осмотр жилья, а также назначены необходимые медицинские экспертизы.

По версии следствия, мужчина несколько дней следил за мальчиком во дворе дома на улице Тушинской и под выдуманным предлогом увёл его к себе. Задержанный — ранее судимый гражданин 1989 года рождения. В момент появления оперативников он находился дома в одном нижнем белье.