Ослабил и порвал скотч: В Приморье похитили маленького мальчика, ему чудом удалось сбежать

В городе Артёме Приморского края следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 11-летнего мальчика. В числе подозреваемых — трое местных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент, по данным следствия, произошёл 24 июня 2026 года возле дома на улице Ленина в посёлке Заводской. Там фигуранты применили насилие к ребёнку и посадили его в автомобиль. Мальчика, как уточняется, доставили в хозяйственное помещение, где связали скотчем и оставили одного. Позже потерпевший сумел самостоятельно освободиться и покинуть место удержания.

После обращения в правоохранительные органы всех троих подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу, устанавливая все обстоятельства произошедшего и закрепляя доказательственную базу. Оперативное сопровождение ведут сотрудники УМВД по Приморскому краю.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, мальчика оставили в сарае и связали скотчем. Благо, ребёнок смог силой ослабить его и порвать. Дверь не закрыли на замок и пострадавший сбежал.

Ранее суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения двум мужчинам, которых обвиняют в похищении несовершеннолетнего. Следствие полагает, что инцидент произошёл 3 июня 2026 года у дома на Богатырском проспекте. Там двое 30-летних мужчин, как утверждается, действовали на основании сведений от неизвестных о возможной причастности подростка к преступлениям.