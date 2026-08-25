Караулил несколько дней: В Кузбассе мужчина похитил 5-летнего мальчика и унёс к себе в квартиру
В Новокузнецке мужчина похитил 5-летнего мальчика и унёс к себе в квартиру
Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
В Новокузнецке 35-летний мужчина похитил пятилетнего мальчика, несколько дней выслеживая его возле дома. Об этом пишет Mash.
Житель Новокузнецка похитил пятилетнего мальчика. Видео © Telegram / «Кемерово №1»
Ребёнок по имени Мирон (имя изменено) гулял во дворе, когда у него сломался самокат. Этим воспользовался незнакомец: он предложил помощь, взял мальчика на руки и унёс в свою квартиру. По предварительным данным, мужчина был пьян.
Путь злоумышленника лежал через железнодорожные пути и реку в соседний район. Там, среди складов, цехов и гаражей, находилось его жильё — примерно в трёх километрах от дома семьи.
О пропаже сына родители заявили вечером того же дня. На поиски вышли более 50 человек: полицейские, добровольцы и местные жители.
Тем временем похититель купил мальчику мороженое, уложил спать, а наутро сделал чай с бутербродами и включил мультфильмы. Освободить несовершеннолетнего удалось, когда силовики проникли в квартиру через окно. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Задержанный — ранее судимый гражданин 1989 года рождения. В момент появления оперативников он находился дома в одном нижнем белье. Сейчас подозреваемый на допросе.
Ранее мужчина и двое подростков похитили 11-летнего мальчика в Приморье. Инцидент произошёл возле дома на улице Ленина в посёлке Заводской. Там злоумышленники применили насилие к ребёнку и посадили его в автомобиль.
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