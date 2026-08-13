Двух жителей Ижевска арестовали за похищение 17-летних подростков

Двух жителей Ижевска заключили под стражу по обвинению в похищении двух 17-летних подростков и вымогательстве 300 тысяч рублей за их освобождение. Решение принял Устиновский районный суд города, сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, 23-летний и 24-летний мужчины угрожали подросткам насилием, после чего похитили их и потребовали деньги за свободу. Однако получить требуемую сумму фигурантам не удалось. Подростков отпустили после того, как те сообщили данные о другом человеке, который, по имеющейся у них информации, располагал крупными сбережениями.

После задержания мужчин Следственный комитет возбудил уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.

«Устиновский районный суд Ижевска удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 дней», – сообщили в пресс-службе.

Расследование продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и проверить действия обвиняемых на возможную причастность к другим эпизодам.

Ранее Life.ru писал о другом тяжёлом преступлении против подростка в Кузбассе: двух мужчин осудили за похищение, истязание и насильственные действия в отношении 13-летнего мальчика. Ребёнка силой затолкали в багажник автомобиля, вывезли в безлюдное место и избили, после чего издевательства продолжились уже в другом районе. В зависимости от роли каждого суд назначил фигурантам от четырёх до 16 лет колонии строгого режима.