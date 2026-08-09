Юриста Трофина, сообщившего о своём похищении, не могут найти уже три месяца

Российского юриста Виталия Трофина разыскивают уже около трёх месяцев после того, как он сообщил бывшей коллеге о своём похищении. Мужчина заявил, что неизвестные вывезли его из Москвы, избили, ранили ножом и требуют деньги, после чего перестал выходить на связь, сообщает «Рен-ТВ».

По словам адвоката Марии Архиповой, незадолго до исчезновения Трофин собирал материалы на предполагаемого мошенника. Тот якобы действовал через аккаунт под именем «Алексей Гервольд» и вымогал деньги у семей военнослужащих.

В апреле мужчина, представившийся Гервольдом, звонил бывшим коллегам юриста и разыскивал его. Затем уже сам Трофин неожиданно связался с Архиповой.

«Он сообщил, что его выкрали, он избит, что ему в ногу воткнули нож и сломали рёбра и он передает сообщение от Гервольда», — рассказала адвокат.

После этого связь с Трофиным оборвалась. Сейчас он официально объявлен в розыск как пропавший без вести, МВД просит сообщать любую информацию о его местонахождении. Версию о связи исчезновения с расследованием предполагаемой мошеннической схемы озвучивает его бывшая коллега. Подтверждённых данных о том, кто мог похитить юриста и где он сейчас находится, пока нет.

В июле в Москве задержали четверых подозреваемых в похищении 18-летнего студента РУДН. По версии следствия, молодого человека несколько часов удерживали в машине и требовали 2 млн рублей за то, чтобы «замять» историю с якобы найденными наркотиками.