В Москве задержали бывших полицейских за вымогательство денег у студентов

В Москве задержали троих бывших полицейских, которых подозревают в вымогательстве денег у иностранных студентов. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, злоумышленники заманивали мужчин на встречи через приложения для знакомств. Вместо свидания их встречали люди в полицейской форме, которые показывали удостоверение и требовали деньги.

Одними из потерпевших стали двое студентов МГСУ из Африки. Как утверждает Mash, их затолкали в подъезд, обыскали, одного из них заковали в наручники и отвезли на машине.

После этого молодым людям начали угрожать уголовным делом и подбросом наркотиков. За освобождение у них потребовали по 15 тыс. рублей с каждого. Деньги они заняли у знакомых и передали подозреваемым.

По версии издания, таким же способом у других двух жителей Москвы забрали 35 тыс. рублей. При задержании в автомобиле нашли полицейскую форму, поддельное удостоверение, бронежилет, рацию, наручники и переделанный пистолет Glock.

Двух бывших сотрудников полиции Руслана и Виталия 23 лет задержали сотрудники ГИБДД. Ещё один подозреваемый, 22-летний Александр, сам пришёл с повинной. В отношении троих возбудили уголовное дело о грабеже, совершённом группой лиц с применением насилия.

Ранее Хамовнический суд Москвы вынес приговор предпринимателю Антону Сафонову и пенсионеру Эдуарду Щуренкову по делу о вымогательстве более 23,5 млн рублей. Сафонов получил шесть лет колонии и штраф 500 тыс. рублей, Щуренков — три года и штраф 400 тыс. рублей. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.