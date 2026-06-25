Фигурантам дела о вымогательствах в Telegram-каналах дали 6 и 3 года колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил предпринимателя Антона Сафонова к шести годам колонии, а пенсионера Эдуарда Щуренкова — к трём, его взяли под стражу в зале суда. Их признали виновными в вымогательстве более 23,5 миллиона рублей.

«Путём частичного сложения наказаний приговорить Антона Сафонова к 6 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей <..> Эдуарда Щуренкова — к 3 годам колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей», — огласила приговор судья.

Суд изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое. Потерпевшие просили не давать реальные сроки, считая, что подсудимые могут сидеть дома. Прокуратура же требовала для Сафонова 11 лет, для Щуренкова — 10, а также штрафы по миллиону рублей и запрет на администрирование сайтов. Однако суд смягчил наказание. Адвокаты собираются обжаловать приговор, заявляя, что вина Сафонова не доказана.

Ранее приволжский районный суд изъял в доход государства два объекта недвижимости, которые принадлежали бывшему главе города Плёс Алексею Шевцову. У экс-чиновника забрали земельный участок площадью 224 квадратных метра и стоящее на нём здание в 86,3 квадрата. Десять лет Шевцов покровительствовал подконтрольным ему фирмам в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита.