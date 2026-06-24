Суд изъял недвижимость экс-главы Плёса Шевцова* в пользу государства

Приволжский районный суд Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в доход государства двух объектов недвижимости, принадлежавших бывшему главе Плёса Алексею Шевцову*. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

У экс-чиновника забрали земельный участок площадью 224 квадратных метра и нежилое здание на нём размером 86,3 «квадрата». Оба объекта находятся в районе улицы Советской в Плёсе. На протяжении десяти лет Шевцов* оказывал покровительство подконтрольным ему организациям в сферах недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита. Эти обстоятельства стали основанием для судебного иска.

Напомним, в Ивановской области суд изъял в доход государства земельный участок и нежилое здание, незаконно полученные бывшим главой Плёса Алексеем Шевцовым*. Он в течение 10 лет покровительствовал подконтрольным организациям, используя родственников и доверенных лиц. Суд удовлетворил иск прокуратуры, решение обращено к немедленному исполнению. В марте 2026 года также изъяли активы на более чем 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области жена бывшего начальника департамента управления имуществом подозревается в незаконном владении землёй в историческом центре Плёса. Прокуратура требует изъять участок и снести дом с гаражом. В 2011 году землю арендовала компания под отели, но участок разделили и передали родственникам чиновника. Сейчас суд должен решить судьбу земли и построек.

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