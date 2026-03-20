Пальто Chanel, самовары за 500 тысяч и артели: как жена похоронного короля и экстрасенс превращают Холуй в люкс Оглавление Шальная императрица, мадам Надгробие и просто Снегурочка Миллион в пальто и самовары за полмиллиона Вышивка за 30 тысяч и субсидии, которых нет Долги, магия и «Битва экстрасенсов» Светская львица Виктория Шелягова и работающий с загробным миром экстрасенс Александр Саков популяризуют глухие сёла Ивановской области. Они возрождают там промыслы и поднимают туризм. Что скрывается за глянцевой картинкой? 19 марта, 21:20 Экстрасенс из «Битвы» и жена похоронного короля Шелегова оживляют глухое село в Ивановской области. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Виктория Шелягова, © VK / Александр Саков, © GPTChat

Шальная императрица, мадам Надгробие и просто Снегурочка

Папарацци называют её «шальной императрицей», народ — «женой похоронного короля» и «мадам Надгробие», среди своих она «наша Снегурочка», а в блогосфере — Виктория Стыдно не Знать Шелягова.

Её муж, Олег Шелягов, бенефициар частных фирм «Ритуал.рус», «Ритуал.ру», «Букет.Онлайн» и «Военно-мемориальная компания», а также совладелец муниципального «Ритуал-Сервиса».

Широкая общественность узнала о Шеляговых в 2019 году, когда неправомерно задержали журналиста Ивана Голунова. Он готовил расследования о похоронном рынке Москвы, в которых упоминался Шелягов. Виктория Стыдно не Знать тогда подлила масла в огонь. После того как набрал популярность хэштег «Я/Мы Голунов», она, словно издеваясь, зарегистрировала товарный знак «Я/Мы Ритуал».

Светская львица любит шокировать. Она устроила гламурную фотосессию на Введенском кладбище и выложила видеоролик, как идёт вдоль гробов к мужу.

Но образ боярыни в прошлом. Теперь Виктория Шелягова предаётся обломовщине в ивановском селе Холуй — это 400 км от Москвы. Она проводит там много времени, и длится это уже года три-четыре. Ей нравится. Живёт словно добрая помещица. Среди местных у неё появились любимчики, для которых такое знакомство обернулось счастливым билетом в лучшую жизнь.

Миллион в пальто и самовары за полмиллиона

Супруга совладельца «Ритуал-Сервиса» 52-летняя Виктория Шелягова собрала самую большую в мире коллекцию кокошников.

На берегу Тезы у красной избы с зелёной крышей потягивается Виктория Шелягова в расписном пальто. Перед ней проплывает бирюзовая лодка, в которой играют музыканты из Ивановского музыкального училища. Шелягова греется в кресле у буржуйки. Рядом на столе красавец-самовар, фарфоровый сервиз и баранки. Внутри избы буйство красок. Цветочные обои и ковры, столешники и покрывала с вышивкой, лаковые миниатюры и блестящий хрусталь.

Виктория Шелягова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vshelyagova

На самом деле Викторию Шелягову окружают дизайнерские и антикварные вещи. Её меховое пальто, богато украшенное холуйской вышивкой, оказалось от Шанель, цена около миллиона рублей. На стенах гравюры от мастеров из галереи Саатчи, ценник порядка 1500 евро. Посуда от Гусевского хрустального завода, стоимость маленького набора до 100 тысяч рублей. Самовары старинные, ценой до полумиллиона. Огромное состояние стоит сказочный ларец XIX века, который прислала в подарок Яна Рудковская.

В избу Шеляговой часто захаживают гости из местных. Режиссёр районного театра споёт и спляшет. Окрестный иконописец сыграет на гитаре и подарит фреску. Всегда готов услужить чиновник, возглавляющий отдел архитектуры в райцентре. Этим людям повезло попасть в ближний круг Виктории Шеляговой. Теперь они лично знают российских звёзд, ходят на закрытые мероприятия и имеют все возможности хорошо заработать. В Холуй хлынули Филипп Киркоров, Наташа Королёва и Андрей Малахов. Подтянулись журналисты и тусовщики. Таких доходных Маслениц и Иванов Купал холуйцы не видели никогда.

Почему именно Холуй, непонятно. Сама Шелягова говорит, что ездила по России в поисках подобного места. Она взяла пример с друзей-миллионеров, которые приобрели недвижимость в Рыбинске и Плёсе.











Вышивка за 30 тысяч и субсидии, которых нет

Помимо обустройства в Холуе нескольких изб для себя и гостей Виктория Шелягова вложилась в местный бизнес. Ещё до начала СВО она выступила учредителем Холуйской и Шуйской строчевышивальных артелей. Её младшими партнёрами стали директор Холуйского института лаковой миниатюрной живописи Илья Семёнов и выпускник этого вуза миниатюрист Александр Саков. К работе подключили мастериц-вышивальщиц из художественного колледжа. Продукция стала стоить недешёво: салфетки от 2300 рублей, столешники — до семи тысяч, рубашки около 11 тысяч, воротники — почти 30 тысяч.

Доходы артелей не обнародовались. Но на холуйской уже висят долги размером 675 тысяч рублей. Большую часть долгов составляет отозванная по суду госсубсидия, ранее выделенная областью. Причина отзыва субсидии неизвестна, но связана с какими-то нарушениями.

К 2024 году Виктория Шелягова неожиданно вышла из состава учредителей обеих артелей. Возможно, она до сих пор остаётся их бенефициаром, но её влияние стало опосредованным, например через займы.

Долги, магия и «Битва экстрасенсов»

Партнёры Шеляговой, Семёнов и Саков, подружились в местном Союзе сельской молодёжи. В 2018 году они впервые занялись бизнесом, открыв фирму в сфере лаковой живописи «Традиции промысла». На ней сейчас повисли долги на полтора миллиона рублей, кредитные, налоговые и из-за отозванной госсубсидии.

В позапрошлом году неожиданную известность получил Александр Саков.

— Оказался финалистом «Битвы экстрасенсов» и сейчас за какие-то безумные деньги учит, как избавиться от сглаза, — восхищалась им Шелягова. До знакомства с ней чудеса он не творил.





Сейчас Саков деревенский маг, работающий с тёмной энергией и миром мёртвых. Личный приём 15 тыс рублей. Также можно поучаствовать в организованных им общих ритуалах, цена до 9999 рублей. Это, например, групповая чистка от бытового негатива или открытие новых возможностей для получения денег.

Саков принимает клиентов в гостевом доме в соседней от Холуя деревне Реброво. Управляет гостиницей юрлицо «Знатная деревня» под управлением Семёнова. Этот бизнес тоже в долгах на полмиллиона рублей, и причина всё та же: отозванная госсубсидия.

Авторы Пётр Егоров