Миллионы на санкционный Куршевель: Сколько спустила Бородина на гулянку во Франции, пока мы затягиваем пояса

Не успел утихнуть скандал вокруг неуместной вечеринки российской компании Rendez-Vous в Куршевеле, как там закатила пир в честь своего 43-летия телеведущая Ксения Бородина. Сколько это ей стоило? 11 марта, 10:35 Бородина гуляет в стране, которая отменяет всё русское, и сорит евро. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Михаил Метцель, Артём Геодакян, © eurotourism

С кем Бородина делила шампанское во Франции

Восьмого марта Ксения Бородина отпраздновала свой 43-й день рождения. Телеведущая не стала заморачиваться и просто забронировала столик в куршевельском пятизвёздочном отеле Le Lana. Напомним, Франция сейчас одна из самых враждебных стран к нам и чемпион по санкциям.

Пятизвёздочный отель Le Lana, где Бородина отмечала день рождения. Фото © eurotourism

Гостей было с дюжину человек. Среди них замечены Ольга Орлова из «Блестящих» с мужем, дизайнер интерьеров Наталья Эм, основатель медицинского консьерж-сервиса Роман Фишкин, бывшая участница «Дома-2» Ольга Алексеева и блогер Настя Пикси. Конечно же, был и супруг Бородиной Николай Сердюков. По их соцсетям можно увидеть, как прошла вечеринка.

Индейка с юдзу: что ели миллионеры в Куршевеле

Меню на дне рождения Бородиной. Фото © Life.ru

В тот вечер в отеле проходил фестиваль Big Art. На сцене для всех пришедших выступал Сергей Жуков из «Руки вверх!». Меню было одно на всех:

буше из копчёного лосося с лимоном;

хрустящий татаки из тунца с цитрусовым майонезом и чили;

нежное карпаччо из гребешков и манго, маринованное в оливковом масле с ароматом мандарина, с лимонной икрой;

индейка с маслом юдзу, кремом из водяного кресса и зелёного лука, зелёным соком;

мадагаскарские ваниль, карамель и пекан.

Миллионы на ветер: считаем траты Бородиной

Стоимость билетов на фестиваль Big Art. Фото © burj-bigart.com

Категории билетов на фестиваль Big Art предлагались четырёх видов: от серебряных за 1,7 тыс. евро до чёрных за 4 тыс. евро. Все билеты включали в стоимость премиальные напитки, например шампанское Dom Perignon. Разница, вероятно, состояла в количестве еды-напитков и близости к сцене. Компания Бородиной сидела неподалёку, потому что Сергей Жуков лично поздравил её.

Можно предположить, что Ксения Бородина потратила на саму вечеринку от 38 до 60 тыс. евро, либо на наши деньги от 3,5 до 5,5 млн рублей. Забавный факт: кое-что её муж Николай Сердюков смог отбить. Он выиграл в каком-то конкурсе и получил в подарок эксклюзивные часы Chopard Ice Cube. Стоимость часов этой марки доходит до 1,5 млн рублей.

Наверняка Бородина оплачивала проживание и перелёт. Номера в отеле Le Lana стоят от 106 тыс. рублей (стандартный) до 235 тыс. рублей (люкс). Скорее всего, телеведущая взяла середину за 159 тыс. рублей. С расчётом на 15 человек это может быть около 1,7 млн рублей в сутки.

Перелёт мог быть совершён, например, на джете Challenger 850 — как раз все уместятся. Туда-обратно обошлось бы в 60–80 тыс. евро с учётом сбора. Или от 5,5 до 7,4 млн в рублях.

Таким образом, Бородина могла потратить в Куршевеле от 10,7 до 14,6 млн рублей в случае, если её компания улетела на следующий день после вечеринки. Если ведущая ещё оплачивала и обед в ресторане Le Tremplin, то можно накинуть дополнительные пару миллионов.

