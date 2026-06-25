Любовь победила: Суд простил актрису Дроздову за удар ножом в Илью Деля
Суд Петербурга освободил актрису Дроздову от наказания за удар ножом в Илью Деля
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В Санкт-Петербурге завершился суд над актрисой Александрой Дроздовой, которая ударила ножом своего возлюбленного, актёра Илью Деля. Изначально её обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но суд переквалифицировал дело на неосторожность. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Экспертиза подтвердила версию защиты: Дель сам потянул Дроздову на себя, когда у неё в руках был нож, оба упали, и женщина оказалась сверху — так нож попал в грудь. Умысла суд не нашёл. Дроздовой назначили 200 часов обязательных работ, но освободили от наказания — пара примирилась. Дель, ещё находясь в больнице, просил за неё снисхождения и настаивал, что это был несчастный случай. На последних заседаниях они признавались друг другу в любви.
Напомним, что в апреле 2025 года Александра Дроздова была задержана полицией, после того как ударила своего сожителя — 40-летнего актёра сериала «Содержанки» Илью Деля, нанеся ему ножом раны груди и руки. Мужчину госпитализировали и поместили в реанимацию. Пострадавший быстро пошёл на поправку и уже через неделю его выписали. Знакомые актрисы говорят, что она могла защищать своего двухлетнего ребёнка от напившегося Деля. На время расследования суд отправлял Дроздову под домашний арест.
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