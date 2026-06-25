Любовь победила: Суд простил актрису Дроздову за удар ножом в Илью Деля

В Санкт-Петербурге завершился суд над актрисой Александрой Дроздовой, которая ударила ножом своего возлюбленного, актёра Илью Деля. Изначально её обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но суд переквалифицировал дело на неосторожность. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Экспертиза подтвердила версию защиты: Дель сам потянул Дроздову на себя, когда у неё в руках был нож, оба упали, и женщина оказалась сверху — так нож попал в грудь. Умысла суд не нашёл. Дроздовой назначили 200 часов обязательных работ, но освободили от наказания — пара примирилась. Дель, ещё находясь в больнице, просил за неё снисхождения и настаивал, что это был несчастный случай. На последних заседаниях они признавались друг другу в любви.